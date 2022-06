Une villa familiale se réinvente !

Voici le bâtiment constituant la partie qui a été agrandie par l’atelier d’architecture suisse et qui comme on le voit a permis de créer un recoin abrité très pratique et utile.

La réalisation du projet a rendu possible la création de nouveaux espaces de vie et a également donné lieu de d'importants réaménagements extérieurs. La villa individuelle destinée à la vie en famille est à présent dotée de surfaces habitables plus vastes et offrant davantage de place et d'espace aux occupants pour vaquer à leurs loisirs.