25 façons d'utiliser du bois recyclé dans votre maison

Le bois recyclé connaît une popularité constante chez les designers de meubles et les décorateurs d'intérieur, et il n'est pas difficile de voir pourquoi. Les armoires en chêne bien usées qui sont pleines d'imperfections magnifiques n'ont pas besoin de beaucoup de travail pour être superbes. Les planches épaisses de bois qui ont été décapées et re-teintées sont incroyables. Les anciens tableaux peuvent être transformés en armoire ou en placard de cuisine pour un look unique. Même les anciennes portes de grange, avec une nouvelle couche de peinture, peuvent être réutilisées comme des portes intérieures.

Il existe des centaines d'opportunités pour réutiliser et faire évoluer du bois ancien dans votre maison. Donc voici 25 façons pour vous d'avoir un mobilier en bois unique, une belle façon de célébrer les trous, tâches, marques, peinture et autres caractères du bois récupéré.