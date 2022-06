Comment Décorer un Mur trop Vide?

Dans une petite pièce ou un appartement de type studio avec une petite pièce de vie principale, il est important d'avoir des espaces de rangement versatiles et pratiques afin de stocker vos livre et autres accessoires verticalement pour économiser le plus d'espace possible au sol. Ainsi, vous pourrez utiliser un mur pour fixer des étagères afin d'exposer vos objets décoratifs et de stocker vos accessoires. Dans cette petite chambre, nous avons un mur rendu très utile :

Premièrement, le mur situé derrière le lit est le seul a avoir été peint, de façon à donner une touche de couleur à la pièce sans supprimer sa luminosité. Ce bleu pastel est vraiment relaxant et apaisant. Deuxièmement, quatre étagères ont été fixées pour le rangement. Petite particularité intéressante de ces étagères : elles ont été découpée sur leur bord supérieur afin de suivre la ligne du plafond. Nous avons donc une chambre très confortable, visuellement grâce à cette peinture bleue très réussie, et physiquement grâce à un très bon choix de linge de lit et de mobilier.