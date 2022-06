Une Maison Familiale Moderne vraiment Parfaite

Construite sur des rectangles de pierre, cette nouvelle maison des talentueux architectes Jean-Yves Arrivetz & Sébastien Belle s'inscrit dans une réflexion sur l'architecture contemporaine et son écosystème. La variété des terrasses et de ses espaces extérieurs offrant une vue unique et spectaculaire sur le paysage aixois alentour. À l'abri des vents violents et des forts ensoleillements estivaux, elle répond à un mode de vie tourné sur l'extérieur.

En avant pour la visite de cette habitation !