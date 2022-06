Kiosque en kit

Vous souhaitez embellir votre jardin avec un kiosque très spécial ? Notre expert Christian Theill propose une solution ingénieuse : le gazebo en kit ! 118 pièces vous seront livrées avec des cales et à vous de jouer ! Pas d’inquiétude, cependant, le montage ne nécessite pas de compétences techniques spécifiques. Vous aurez uniquement besoin de gants de travail, d’une échelle, d’un marteau et de deux bonnes heures et voilà ! Vous êtes l’heureux propriétaire d’un kiosque chic et personnalisable.