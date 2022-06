10 plantes parfaites pour votre jardin

Au moment où les jonquilles sortent du sol en Mars, nous savons que le printemps est presque là. Le jardin revient à la vie et tout commence à bourgeonner. Les jonquilles existent d'ailleurs en différentes couleurs et formes, n'hésitez pas à vous renseignez. Les jonquilles ont aussi un atout majeur : elles sont vivaces et reviennent donc chaque année. Nous pouvons aussi mettre les tulipes dans la même catégorie Elles sont elles aussi disponibles dans toute une palette de couleurs.