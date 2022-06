Joyeux anniversaire Antoni Gaudi

Né en Catalogne il y a 162 ans dans une famille de chaudronniers, Antoni Gaudi est dès son plus jeune âge passionné par l’artisanat, une tradition qui sera sa marque de fabrique durant sa carrière entière.

Son enfance est marquée par un grave problème articulaire. En raison de cette maladie, Gaudi doit manquer l’école pendant de longues périodes et passe de longues périodes dans les champs, où il observe pendant des heures la nature, les formes, les couleurs et la géométrie.

Lors de la Révolution Glorieuse de 1868, il s’installe à Barcelone afin de réaliser l’un de ses plus grands rêves : devenir architecte. Bien qu’il n’ait jamais été un bon élève, Gaudi montre très tôt un intérêt pour la philosophie, l’esthétique, la poésie, l’histoire et la religion. Lors de ses études, il collabore avec plusieurs architectes et ingénieurs de renom, dont Josep Fonserè et Joan Martorell, avant de s’attaquer à son premier projet en solo, la Coopérative Mataronense.

Dès son plus jeune âge, Gaudi est conscient que sa conception de l’art et de l’architecture est très différente de ce qui a été fait par le passé : en effet, son obsession et sa longue observation de la nature l’ont conduit à repenser les lois de la construction et de la géométrie. Gaudi s’inscrit donc dans la droite lignée d’un créateur et adopte la devise “L’originalité consiste à revenir à l’origine”.

Gaudi s’établit donc à Barcelone, à cette époque en pleine essor économique suite au boom de l’industrie et à l’émergence d’une classe bourgeoise, devenue mécène de la modernité à la fin du XIXème siècle. En Catalogne, le modernisme est alors teinté de sentiments nationalistes, qui entraînent la réappropriation d’éléments gothiques et la réintroduction de la langue catalane.

Ses œuvres, inspirées par des motifs animal ou végétal, sont caractérisées par des formes organiques ainsi que l’utilisation de matériaux tels que la pierre, le verre, le céramique ou encore le fer forgé. Pour Gaudi, l’architecture est plus qu’une discipline, c’est un art inclusif et symbolique.

En 1883, il obtient son plus gros travail de commande : la Sagrada Familia, sur laquelle il travaillera en parallèle avec d’autres projets tout au long de sa vie. Impossible de parler de Gaudi sans mentionner la grande connexion entre sa pratique de l’architecture et la religion, qui inspira toute sa vie, jusqu’à son dernier souffle, le 7 juin 1926 à l’hôpital, après une vie de pénitence et dans une pauvreté volontaire, laissant derrière lui inachevé l’un de plus grands symboles de Barcelone, la Sagrada Familia. (Photo par Paul Audouard Deglaire)