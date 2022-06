Un Rubik's cube géant !

Le parti pris fut de construire une cuisine moderne, lumineuse et aérée. Les parois murales d'un blanc immaculé participent à la création d'un espace épuré et clair. Un îlot central doté d'une plaque de cuisson et d'un plan de travail de travail supplémentaire et accueillant par ailleurs des chaises hautes autour de lui trône au centre.