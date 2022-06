10 exemples de cuisines aux designs originaux et variés

Nous aimons le look ouvert et décontracté de cet espace moderne. Un énorme comptoir en forme de L propose suffisamment de plans de travail spacieux et adapté à une utilisation extensive de la cuisine. Celle-ci est amplement équipée et possède les appareils électriques dernier cri y compris un four, une cuisinière à gaz, un barbecue ou même un four à pizza. Une longue table avec des bancs accueille tous les membres de la famille. Les baies vitrées laissent pénétrer une lumière naturelle éclatante qui renforce la sensation d'immensité de cette cuisine familiale exemplaire.