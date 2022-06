Bien choisir les arbres de son jardin !

Planter un arbre a beau paraître on ne peut plus simple, il y a tout de même un certains nombres de choses à anticiper et à connaître avant d'arboriser le jardin de sa propriété.

Incontournables et essentiels à notre bien-être, les arbres les sources et les refuges de la biodiversité et vivent plusieurs centaines d'années voire même dans de rares cas plusieurs millénaires. Ces plantes pérennes occupent un rôle majeur et complexe dans le maintient de l'équilibre fragile de nos écosystèmes et notre environnement. En raison de leur capacité à stocker le carbone et à réaliser la photosynthèse, il est toujours bon d'être entouré de ces géants verts qui prennent également une part active dans le cycle de l'eau.

En avant pour un débroussaillage en règle des idées reçues sur nos amis les arbres !