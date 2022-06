5 conseils pour une salle de bain au TOP !

Home Feeling nous en met plein la vue avec cette salle de bain qui fait partie de la rénovation entière d’une maison individuelle. Mosaïque poétique, petite niche murale de rangement et jeux de transparence : nombreux sont les atouts de cette réalisation ! Comment faire pour que ce pare-douche reste transparent ?

ASTUCE : pour nettoyer le pare- douche, on utilise un de nos produits préférés : le vinaigre blanc ! Pour renforcer son action, on le fait chauffer. 1/2 liter de vinaigre blanc dans un saladier et HOP, 30 secondes au micro-ondes à forte puissance ! Ensuite avec une éponge on badigeonne les parois de la douche. Dans les coins on roule du sopalin et on pose le tout sur les rebords puis on y verse du vinaigre. Laissez agir 5 minutes et rincez !