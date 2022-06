Véritable cocon familial dans un cube !

Voici le premier étage : un véritable open space ! On distingue dans le fond cette ouverture qui était visible de l'extérieur, reconnaissable de par son aspect persienne. Notez également la reprise du leitmotiv de la dualité des structures apparentes. En effet, le coin cuisine ressemble à un cube dans un cube. Mise en abîme savamment orchestrée et délimitée par de larges ouvertures horizontales qui permettent un dialogue permanent avec l'extérieur, apportant clarté et régénérescence du vert.