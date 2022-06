Une maison moderne qui respire le bien être

Parfois, l'apparence extérieure d'une maison attire notre attention, mais d'autres fois ce sont les espaces intérieurs qui nous frappent.

Notre 360° d'aujourd'hui tombe justement dans cette dernière catégorie. Mais ne pensez pas que cette résidence arbore une façade terne et fade. Au contraire, elle possède un look élégant et reposant. Toutefois le vrai point fort reste dans les intérieurs.

Alors allons-y !