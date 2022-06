Comment améliorer votre espace repas ?

Pour un espace repas assurément esthétique, et ce à travers les saisons et les années, choisissez un mobilier intemporel qui fera bonne impression quelle que soit son âge et la tendance du moment. Le mobilier minimaliste, par sa simplicité et son élégance, est la meilleure solution lorsqu'il s'agit de créer un espace sobre et intemporel. Par exemple, vous pouvez choisir une table minimaliste et des chaises du même style afin de bien définir votre espace de façon sobre et épurée, et par la suite ajouter des éléments de décor un peu plus originaux pour compenser la monotonie des meubles simples. Nous avons ici un très bel exemple de coin repas tout à fait simple et sobre, mais tout de même très attrayant grâce au pan de mur violet juste derrière qui met en valeur le mobilier blanc en le faisant bien ressortir malgré sa simplicité. Les fleurs posées sur la table aident aussi à créer un espace très accueillant!