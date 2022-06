Comment Démarrer son Entreprise de Décoration?

Vous êtes déjà chanceux si vous êtes intéressé par ce domaine et vous possédez déjà un talent naturel. Pourtant, vous devrez continuer à former votre œil en regardant des espaces haut de gamme et intérieurs dans les livres et les magazines. Apprenez les bases, comme la planification de l'espace, de la texture, de la peinture, l'éclairage et la couleur de telle sorte que vous parveniez à parler avec vos clients de manière sérieuse et efficace.