Top 5 : les erreurs qui attirent les voleurs, des conseils déco, et bien plus

Le blanc est la couleur la plus souvent utilisée en décoration, en particulier dans la cuisine. Il est polyvalent et neutre, capable de bien se combiner avec toutes sortes de styles et de design. Le blanc apporte également de la lumière sur les espaces et les agrandit. Cependant, trop de blanc peut créer un environnement trop impersonnel et aseptique. Pour éviter cela , il est important de le combiner avec des touches de couleurs et de textures dans d'autres tons qui donnent une de la vie à votre cuisine. Suivez le guide en cliquant ici !