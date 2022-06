L’incroyable COME BACK d'une Ruine!

Lorsque l’on pense aux villages français on pense à des vignes, des champs de lavande, des pâturages et bien sûr des maisons pittoresques en pierre, couvertes de vigne. La maison, que l’on va vous montrer aujourd'hui, aurait pu être pittoresque, mais est complètement en ruine. Il a fallu des travaux de rénovation approfondis, car juste être auprès d’elle pouvait s’avérer dangereux. Une tâche entreprise par le studio d'architecture Briand Renault, qui a traité avec les vieux murs avec le plus grand respect, sauvant ce qu'ils pouvaient, et donnant un look chic et moderne au bâtiment.

Curieux de connaître les résultats de leurs travaux? Alors suivez nous …