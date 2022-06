Comment Séparer les Pièces Sans Construire de Murs!

Envie de grands volumes dans votre intérieur, pour une sensation d'espace et de fluidité chez vous ? C'est possible, et nous allons vous démontrer que plein de façons de délimiter vos pièces existent tout en permettant une bonne communication visuelle et un style très aéré ! Si le style Loft a le vent en poupe, ce n'est pas pour rien : ces nouveaux intérieurs ouverts sont ravissants, pratiques et ingénieux… Grâce aux portes coulissantes, aux panneaux flottants ou encore aux meubles, délimitez vos espaces sans construire de murs! Une véritable plus-value pour un intérieur complètement moderne!