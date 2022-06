La fantastique rénovation d'une cuisine et d'une salle de bain

Si l'on regarde la cuisine d'un peu plus près, nous pouvons voir comment les meubles blancs et leurs dessus en marbre blanc sont rehaussés par un éclairage stratégique.

Les concepteurs ont placés des armoires, placards et étagères partout, veillant à ce que l'espace vertical soit utilisé le plus possible. Cela permet à la cuisine de garder un aspect soigné, minimaliste et fonctionnel. Rappelez-vous que vous ne voulez pas vos comptoirs jonchés d'accessoires, de vaisselle et de couverts. Votre cuisine doit être une toile vierge, vous inspirant à concocter un festin.