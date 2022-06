15 idées pour améliorer rapidement le design de votre salle de bain !

L'élégance est un facteur clé dans la décoration intérieure d'une maison, cela est encore plus valable dans la salle de bain. Au lieu d'avoir un simple récipient pour le savon en pièce par exemple, n'hésitez pas à investir dans des distributeurs plus fantaisistes (mais bon marché) et utiliser du savon liquide et de la crème pour les mains. Tellement haut de gamme et vous ne devrez pas nettoyer le savon à nouveau !