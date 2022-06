10 sapins de Noël originaux!

C'est bientôt Noël! Et pour beaucoup d'entres nous, c'est la meilleure période de l'année, synonyme de bonheur, de solidarité, et d'unité et de la famille. C'est aussi le moment d'échanger des cadeaux avec les gens qu'on aime. Ce qui nous amène justement à notre sujet aujourd'hui, le sapin de Noël!

Le sapin de Noël est l'une des traditions les plus populaires de Noël. Le sapin de Noël est le plus souvent un conifère, inspiré par les pins (d'habitude c'est un arbre artificiel que l'on peut garder à l'intérieur). Dans le cadre de la tradition, le sapin est décoré avec des boules colorées et d'autres décorations de Noël telles que la cloche de Noël.

Mais les sapins de Noël existent dans de nombreux modèles, et peuvent aussi parfois sortir de l'ordinaire (ou pas). Et c'est ce que nous allons vous montrer aujourd'hui: 10 arbres de Noël tout à fait uniques, d'autre plus classiques, mais tout aux beaux les uns que les autres!

Le jour ou l'on fait le sapin de Noël varie de pays en pays. Aux États-Unis, il est fait le jour de Thanksgiving, alors qu'au Brésil et au Portugal, c'est le 4ème dimanche avant Noël; en France, on le fait souvent 2 semaine avant Noël. Plus de temps à perdre alors! On vous met tout de suite dans l'esprit des fêtes avec cet article, avec des inspirations pour le sapin de Noël; il ne vous reste plus qu'à trouver les bon cadeaux!