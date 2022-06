Comment préparer mon Sapin pour Noël?

Noël est l'occasion de donner des cadeaux à ses amis et sa famille. De nos jours, les fêtes de fin d'année et shopping se lient, pour nous inciter à renouveler notre design et à faire un bilan après 12 mois d'activités professionnelles et familiales. Pour cela, un joli sapin nous invite à être décorer, dans la maison, au milieu des convives de fête de fin d'année. Aujourd’hui, c’est une jour de shopping : la plupart des magasins ouvrent leurs portes et proposent des soldes avant l’heure, profitons pour illuminer notre maison avec un nouveau sapin de noël.