Comment installer un Mini-bar à la Maison?

Un bar en bois de palettes avec éclairage incrustés est une fabrication unique que propose L’ATELIER D’ADRI qui saura répondre à vos besoins en matière d’eco-design. Avec la récupération de plaettes, l’expert a designer et créer ce beau comptoir qui pourra agrémenter vos petites réceptions ebtre amis et en famille, avec la curiosité que cela susictera chez vos visiteurs. Un peu de céoration à l’aide de plantes, de bouteilles de vin, et de bibelos, et le tout est joué pour un beua bar qui prononcera le style moderne et contemporain que vous avez choisi dans votre démarche de récupération de vieilles palettes pour de nouvelles réalisations.i