9 entrées à copier de toute urgence !

Inutile de se le cacher, le vintage a fait son grand retour dans nos intérieurs. Et cette entrée devrait faire succomber les aficionados du genre. Avec son tapis à motifs, cette jolie paire de lampes et ces beaux coussins vichy et ses meubles aux lignes épurées et au design moderne, cette pièce est le juste compromis entre le style contemporain et le style rétro. On adore !