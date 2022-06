35 mètres carrés de pure merveille scandinave !

Pour optimiser l'espace, notre architecte à l'honneur aujourd'hui a décloisonné les espaces du salon et de la cuisine afin de favoriser la continuité visuelle et la liberté de mouvement.

Parquet en bois clair, cuisine aux tons pastels et carrelage façon métro sur les murs immaculés, en jouant sur les différences de matières et de textures, le résultat obtenu est accueillant et chaleureux pour notre plus grand plaisir !