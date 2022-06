Superbes chambres d'hôtes dans le Var

Poutres laissées apparentes pour donner du cachet à la pièce, éclairage provenant de spots lumineux intégrés dans le plafond, luxe et prestance pour ce duo de fauteuils restaurés et rouge impérial pour ce tapis qui vient habiller le sol de ce salon. On ne sait plus trop où donner de la tête tant le résultat et surtout l'ambiance qui se dégagent de cette pièce concourent à lui donner une identité bien particulière ! On s'imagine facilement y faire halte après une randonnée dans les massifs avoisinants.