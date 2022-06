Une maison et de l'audace dans le Finistère !

C'est à Plougastel, dans le Finistère, que nous nous rendons aujourd'hui afin de vous y faire découvrir cette superbe réalisation signée de main de maître par les experts de l'Atelier de l'Île, agence située à cheval entre Brest et Paris. Le littoral très découpé de cette partie de la Bretagne et la richesse et la diversité de ses paysages en font une destination de prédilection pour les vacanciers.

Le projet était audacieux puisqu'il faut bien le reconnaître, l'allure de cette maison individuelle construite en 2009 n'a pas grand chose à voir avec l'architecture typique des environs. Et pourtant, vous verrez au fur et à mesure de ce livre d'idées que les apparences sont trompeuses, et que bien au contraire, c'est à la perfection que ce petit bijou de modernisme ce fond dans le décor armoricain !