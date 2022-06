Relooking : 5 idées pas chères pour le salon

Pour changer l'ambiance d'une pièce, rien de mieux que d'utiliser les revêtements muraux ! Quelques coup de peinture font l'affaire ! Vous pouvez également opter pour des stickers plus facilement posables et bien moins onéreux. Le papier peint reste une option plus ou moins onéreuse, Pour les budgets les plus serrés, pourquoi ne pas décorer vos mus en y accrochant peinture ou cadres afin d'apporter.