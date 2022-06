Une maison de village qui fera des jaloux

Le duo blanc et noir habille cette cuisine dont l'allure contemporaine sied parfaitement à l'ensemble de la conception. Le couple a opté pour l'aménagement d'un îlot central favorisant la fluidité et la circulation dans cette zone qui est plus ouverte sur l'immense volume. Point notable, une zone de lavage a été intégrée à l'îlot central, cette fonctionnalité est bien souvent la plus difficile à mettre en place puisqu'elle nécessite l'installation d'une arrivée et évacuation des eaux au milieu de la pièce.