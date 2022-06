Mode d'emploi pour une terrasse de CHOC !

Cette photo vous montre le résultat final des travaux effectués pour la terrasse elle-même. Sont cadre, lui aussi, fait partie intégrante du projet et c'est dans ce domaine que notre professionnelle excelle tout particulièrement. C'est de la terre végétale qui a été rajoutée au talus existant et après un travail de remise à niveau nous découvrons ici les lieux, vierges et prêts à accueillir plantes et fleurs !