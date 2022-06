Avant/Après : la transformation d'un lieu sombre et daté en maison familiale lumineuse !

La chambre de fille est décorée dans les pastels, un vert très pâle alié à du rose clair et du blanc. Les rideaux non occultants laisseront filtrer la lumière naturelle de jour, et l'armoire intégré harmonise enfin la pièce. et la niche dans laquelle a été placé le lit est romantique et cocooning, plein de charme.