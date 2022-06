Une Maison au Passé IMPENSABLE!!

Ce bâtiment des années 1900 situé dans le centre de Lisbonne avait été laissé à l'abandon pendant de nombreuses années après avoir été délaissé au cours de la seconde moitié du vingtième siècle. Ces années de négligence avaient considérablement altéré l'intérieur de la maison et ses magnifiques détails d'origine étaient impossibles à réparer. Malgré tout, les nouveaux propriétaires ont succombé au charme historique de l'édifice et ont perçu le potentiel des structures. Ils donc commencé leur projet de restauration et de modernisation. Heureusement, l'entreprise responsable du projet de restauration était l'équipe très expérimentée dirigée par Ricardo Moreno, qui était aussi le propriétaire. Des propriétaires / architectes donc qui ont su concevoir l'embellissement de cette demeure en lui conférant des espaces de vie aux proportions généreuses, le tout dans le respect et la sensibilité de l'enveloppe existante. Venez voir par vous-même!