INOUBLIABLE: La Recette d'une Pendaison de Crémaillère

Voici une étape cruciale qui est la clef de la réussite d'une fête. La présence des invités repose sur Envoyez les à peu près deux semaines à l'avance. Un mois laisse le temps aux invités d'oublier l'événement tandis qu'une semaine ne leur laisse pas le temps de s'organiser. Cependant si vous organisez un dîner ou une petite fête à caractère informelle vous pouvez les informer plus tard. N'hésitez pas à utiliser les réseaux sociaux et le téléphone ! Et des invitations papiers si votre réception revêt un caractère plus formel.

Veuillez à équilibrer le nombre d'hommes et de femmes de manière à ce qu'une parité soit plus ou moins établie. Etre le seul homme ou la seule femme dans une fête peut s'avérer être une situation gênante. Veuillez à éviter que cela arrive en préparant en amont les invitations.

N'oubliez pas d'inclure la date et l'heure de début et de fin de la fête et demandez aux invités une réponse, afin de pouvoir vous organiser pour acheter la nourriture et les boissons.