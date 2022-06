Il y a une infinité de lignes directrices sur lesquelles vous pouvez axer votre décoration d'intérieur. Du style que vous préférez, à la mode du moment, tendances spécifiques ou ressources originales peuvent être autant de clefs de voûte valides pour aménager votre intérieur !

Pourquoi ne pas vous baser sur une pratique ancestrale pour y voir un peu plus clair dans ce marasme de possibilités ? Le Feng Shui est un art millénaire chinois qui mis en pratique contribue à améliorer la qualité de vie, la santé au sein de l'habitat, la rentabilité des locaux commerciaux. Plus que jamais le Feng shui a le vent en poupe. Peut être parce que la vie en ville est devenue de plus en plus stressante et que nous avons tous besoin d'un îlot de bien-être dans lequel se réfugier, toujours est-il que la popularité du Feng Shui est croissante dans nos intérieurs et ce pour notre plus grand plaisir ! C'est pourquoi nous vous proposons aujourd'hui de découvrir comment aménager sa chambre selon les principes du Feng Shui en 7 étapes ! En avant pour la déco !