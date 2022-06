Une rénovation réussie !!

Mais entrons à l'intérieur et visitons cette spacieuse salle à manger chauffée grâce à un élégant poêle à bois vitré !

Peu polluant, fiable et économique, un poêle à bois diffuse une chaleur des plus commodes et convient à tout ceux et celles qui souhaitent disposer d'un chauffage principal écologique tout comme à ceux qui souhaitent un chauffage d'agrément ou d'appoint.

Ici, sa longue vitre permet également de passer des après-midis à contempler le feu !