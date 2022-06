Une maison des années 30 renaît avec un nouveau design intérieur

De nos jours, c'est assez commun de trouver des bâtiments d'époque modernisés pour mieux s'adapter aux nouveaux besoins qui exigent de nouvelles technologies et de nouvelles décorations. Pour rester dans cette lancée, nous avons décidé de vous présenter une maison des années 30 qui a été entièrement rénovée et agrandie. Le point culminant de cette transformation est le style intérieur qui est devenu totalement contemporain avec du mobilier et des équipements hyper modernes.

Les professionnels BOB ROMIJNDERS ARCHITECTUUR & INTERIEUR ont veillé à ne pas perturber le design extérieur qui doit rester en phase avec les façades identiques des autres bâtiments en bande, pour mettre bien en exergue le charme original de vieilles villes des années 30 qui deviennent des endroits prisés dans les grandes villes. Continuez votre lecture et vous allez apprécier la renaissance de maisons d'époque avec un nouveau design intérieur.