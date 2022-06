7 maisons préfabriquées de moins de 180 000 €, construites en trois mois !

La deuxième maison est présentée dans un look complètement différent avec toit en pente à deux. Cet édifice est une bonne combinaison de bois et de vitres qui utilisent de grandes fenêtres et un caractère de conception symétrique, pour mettre en exergue une architecture pertinente tant à l'intérieure qu'à l'extérieure : les résidents disposent de trois chambres à coucher, de trois salles de bains, d'un grand salon, d'une cuisine et d'une grande salle à manger.