Une MÉTAMORPHOSE Complète et Formidable!!

Après la rénovation, nous voyons que cette maison à son plein potentiel en terme d'apparence. La maison convient parfaitement à son environnement et invite à davantage à entrer. Il y a eu beaucoup de travaux afin de rendre cela possible! L'un des principaux changements est une augmentation du toit de la maison. Cela a créé un étage complet à travers de belles lucarnes et a également rendu la maison encore plus spacieuse. La couleur blanche donne à la maison un look frais et toutes les fenêtres et les portes rayonnent le sentiment de l'architecture contemporaine.