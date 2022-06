Une Rénovation vraiment Magnifique dont s'inspirer !!

La rénovation a complètement changé l'apparence. Certains éléments de base et les caractéristiques de ce bâtiment ont été conservés, comme les poutres en bois du plafond, tandis que d'autres ont été modifiés faisant un saut quantique. Les grandes fenêtres ont contribué à donner un look moderne et international à l'extérieur du bâtiment et rendent le salon brillant et beaucoup plus agréable.