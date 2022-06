7 idées que vous pouviez reproduire d'une maison formidable

Voici donc pour commencer, le résultat fini de cette nouvelle demeure de famille. L'extérieur rappelle un style récent et moderne, tandis que la forme de la maison prend une apparence plus traditionnelle. La forme de la maison est mise en valeur avec des murs blancs, ce qui offre un joli contraste avec les cadres de bois et le toit métallique bleu foncé. On apprécie aussi la parfaite harmonie du blanc de la maison avec le paysage hivernal.