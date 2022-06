Comment rendre votre maison plus accueillante ?

Comme le font les grands magiciens et les gens de spectacle, la meilleure manière d'impressionner et d'instaurer une atmosphère chaleureuse, accueillante et conviviale dans votre demeure est de soigner votre entrée !

En effet, on a trop tendance à délaisser cet espace qui est pourtant le premier dans lequel on pénètre. Plus qu'un lieu de passage ou un simple endroit où l'on retire ses vêtements d'extérieur, l'entrée d'une habitation est le point de passage obligé et donc le plus fréquenté. Il est donc important que cet espace parfois sombre et étroit soit un minimum aménagé et décoré pour donner une impression positive au moment de franchir le seuil de la porte.

Voici donc 5 moyens simples d'insuffler un peu de fantaisie à votre entrée !