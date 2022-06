homify 360°: Moderne et Haussmannien!

La suppression de la cloison a permis de dégager un espace ample et naturellement baigné de lumière du jour grâce aux magnifiques fenêtres. Afin de préserver la luminosité et grâce à l’absence de vis-à-vis, il a été possible de se priver de rideaux. Ainsi les fenêtres sont-elles en outre complètement dégagées et contribuent à l’atmosphère haussmannienne. Afin de préserver la continuité, on a opté pour des lustres similaires dans les deux zones de la pièce. Côté dîner, une grande table rectangulaire d’un noir brillant apporte une élégance contemporaine tandis que la magnifique cheminée d’origine apporte une élégance traditionnelle. A l’opposé, un grand meuble bas a été aménagé. Disposant de portes coulissantes en marqueterie de chêne de fil brut, il est très pratique, fonctionnel et moderne.