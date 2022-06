L'incroyable résidence secondaire urbaine

Nous voici en face de la façade entièrement couverte d'un enduit anthracite et qui a été transformée en profondeur par le projet architectural.

L'apparence énigmatique et monochrome de la façade ne présentant pas de porte apparente entoure le bâtiment d'un mystère dont on souhaiterait percer le secret. En fait, le bas de la bâtisse abrite une porte accordéon ouvrant sur un voile blanc qui dissimule astucieusement le garage. On apprécie l'ambivalence qui est créée grâce au contraste entre les espaces intérieurs que l'on devine blancs et la façade noire.