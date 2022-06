5 BBQ pour un été ardent !

Avant de pouvoir commencer la session de grillades et savourer viandes grillées et brochette, il faut bien évidemment allumer le barbecue ! Une tâche qui peut s'avérer difficile ! Avant de vous tourner vers les traditionnels allume-barbecue, papier journal humide ou encore alcool, munissez-vous de l'allum fastoche qui en 5 minutes vous permettra d'allumer votre barbecue ! Il ne vous restera plus qu'attendre qu'une vingtaine de minutes avant de pouvoir commencer à griller.