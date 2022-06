De Ruine à Palais Contemporain!

A l'intérieur, c'est un nid douillet qui nous accueille. Un sentiment chaleureux nous envahit. La pierre, élément traditionnel, réchauffe les pièces, et le design de l'ensemble surprend de par sa modernité. Un poêle au design contemporain règne en maitre et assure le confort des habitants tout en leur octroyant des économies non négligeables ! L'escalier noir à claire-voie nous invite à découvrir l'étage tout en laissant la lumière traverser sa structure et se propager dans les espaces intérieurs.