Une maison haute en couleurs !

Pénétrons à présent à l'intérieur de la bâtisse ! Le blanc domine l'espace le rendant lumineux au possible. Ainsi mobilier tel que la table de salle à manger, les canapés et d'autres éléments telles les lampes de blanc immaculé nous accueillent ici. L'espace est ouvert et les zones connectées entre elles. On note au plafond, des dalles de verres revêtant le sol du premier étage et permettant à l'espace de baigner dans une lumière zénithale incroyable.