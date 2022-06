Comment Redécorer une Pièce en un Weekend?!

Une autre façon de renouveler un intérieur est de faire le rangement tout en économisant de l'espace au centre d'une pièce pour la rendre plus spacieuse. Changer l'agencement d'une pièce en peu de temps n'est pas impossible. Au contraire, plusieurs types de meubles peuvent vous aider à réagencer une pièce rapidement et de façon très fonctionnelle. La bibliothèque fait partie de ces meubles très simples à monter, peu chers, et vraiment pratiques. L'autre avantage de la bibliothèque : elle peut s'incorporer dans tous types d'intérieurs, des plus classiques aux plus contemporains.

Nous avons ici un espace très restreint faisant office d'espace de travail, très bien agencé grâce aux bibliothèques qui stockent livres et accessoires verticalement afin d'économiser le plus d'espace possible au centre de la pièce. Contrairement à un meuble de rangement bas plus imposant, les bibliothèques adossées aux murs font respirer la pièce et se rendent bien pratique pour organiser son espace de travail ! Esthétiquement, la couleur blanche assortie au mur permet à cette bibliothèque de se faire discrète et de bien s'intégrer à la pièce.