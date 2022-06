Les Plus Belles Maisons Françaises !!

Direction l’Alsace et plus particulièrement la petite commune de La Wantzenau dans laquelle se situe l’Atelier d’Architecte de Sandrine Royer, notre experte à l’honneur aujourd’hui !

Depuis le 10 juin 2009, donc quatre ans, l’atelier d’architecture Sandrine Royer réalise des projets hétéroclites qui vont de l’extension de maison individuelle en passant par les travaux d’équipements et de logements collectifs. Qu’il s’agisse de réhabilitation de bâtiments anciens ou de construction de bâtiments neufs, l’atelier travaille en étroite collaboration avec les maîtres d’ouvrage et les bureaux d’études et ce dans le but de répondre à vos attentes.

