Comment Sublimer un Haut Plafond?

Dans cet espace de grande hauteur, les circulations à l’étage sont ouvertes.

Elles sont notamment réalisées avec des escaliers et une passerelle aux structures légères.

On profite ainsi au maximum de cette double hauteur et de la vue imprenable sur le salon d'un côté et sur la salle à manger de l'autre.

Le but recherché par les concepteurs de MimasisDesign est de laisser passer la lumière, d’où le choix de ces structures légères et de l'élément naturel que représente la plante.