Une maison de famille au design majestueux

La façade est le premier signe du design majestueux et sophistiqué de la façade. Un grand chemin pavé mène vers deux grands garages respectivement à gauche et à droite de l'entrée. Ceux-ci sont en fait remplis non seulement de voitures mais aussi de vélos, de skateboards et même de planches de surf.

La façade mélange les couleurs et les textures. Elle est sobre et élégante. De larges baies vitrées laissent place ici et là à des murs de pierres. En complément, on retrouve quelques plantes vertes de qualité choisies avec soin. L'éclairage précis participe à la création d'une atmosphère luxueuse.